В Харькове прогремели взрывы — мэр

В городе прогремели по меньшей мере два взрыва.

В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

"Город под ракетным ударом — в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва", — завил глава города.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска атаковали беспилотниками юг Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры выпустили около 40 дронов ударного типа. Силы ПВО уничтожили 30 БПЛА.

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