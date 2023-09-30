Оккупационные войска атаковали Одесскую область дронами: детали

Ночью российские войска атаковали беспилотниками юг Украины. Во время атаки оккупанты запускали дроны непростыми, запутанными маршрутами.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук.

По его словам, в Одесской области сигнал воздушной тревоги длился 4 часа. 3 мин – с вечера 29 сентября и до 02:00 30 сентября.

"Враг активно использовал именно "Shahed" атаковал Одесскую область по разным маршрутам. Сегодня они были очень запутанными. Была боевая работа Сил противовоздушной обороны. Предварительно, без попаданий", — рассказал Братчук.

Тем временем Силы обороны юга, силы ПВО сбили шесть дронов в Одесской области, а четыре – в Николаевской.

Что касается ситуации на Южном направлении фронта, то, по словам Братчука, она непростая. Но стратегическая инициатива сейчас находится на стороне Вооруженных сил Украины. Украинские защитники имеют "определенные тактические успехи".

Как сообщалось, 20 сентября юг Украины атаковали более 20 дронов. Это свидетельствует о том, что приоритетом РФ все еще остается Подунавье, в том числе припортовая инфраструктура.

Воздушные силы сообщили, что оккупанты выпустили около 40 дронов ударного типа. Силы ПВО уничтожили 30 БПЛА.

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