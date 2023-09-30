Дэвид Бекхэм насмешил видео, как 12-летняя дочь его гримировала перед шоу Виктории

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм показал, как собирался на модный показ новой коллекции своей жены Виктории.

В прошлую пятницу Виктория Бекхэм на Неделе моды в Париже представила свою новую коллекцию Весна-лето 2024. Поддержать дизайнера пожаловала вся ее семья – муж Дэвид, сыновья Ромео, Круз и Бруклин, пришедший на мероприятие с женой Николай Пельтц. Также звездную маму пришла поздравить и 12-летняя дочь Харпер.

Семья Бекхэм / Фото: instagram.com/davidbeckham

Дэвид Бекхэм с дочерью и сыном / Фото: instagram.com/davidbeckham

А накануне мероприятия Дэвид Бекхэм показал, как его дочь готовила к важному событию. На странице в Instagram экс-футболист разместил видео, где 12-летняя Харпер сосредоточенно гремирует отца и наносит ему на лицо пудру. Причем делает это девочка под хит Тейлор Свифт. Ибо, как выяснилось, Харпер является "свифти", то есть фанаткой певицы. Интересно, что сам Дэвид знает песню артистки и охотно подпевал.

Дэвид Бекхэм растрогал видео, как 12-летняя дочь гримировала его перед показом Виктории

В свою очередь, поклонники были растроганы отношением Бекхэма к своей дочери и завалили его комплиментами:

Каждая девочка нуждается в таком отце в ее жизни

Какой замечательный отец

Если бы у каждой маленькой девочки на свете был такой папа, как Бекс! Какое замечательное детство они имели бы и каких фантастических людей они выбрали бы себе в партнеры

Сердце просто тает от просмотра. Какой замечательный отец и пример для подражания

Дэвид и Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/davidbeckham

Напомним, недавно Виктория Бекхэм показала поклонникам фотографии из их отдыха на яхте с детьми и мужем. Семья устроила себе путешествие в Хорватию.

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