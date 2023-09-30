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Девід Бекхем насмішив відео, як 12-річна донька його гримувала перед шоу Вікторії

Девід Бекхем насмішив відео, як 12-річна донька його гримувала перед шоу Вікторії

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Час на прочитання
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Девід Бекхем насмішив відео, як 12-річна донька його гримувала перед шоу Вікторії

Девід Бекхем з донькою / Фото: instagram.com/davidbeckham

Вікторія Бекхем презентувала нову колекцію свого бренду у Парижі.

Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем показав, як збирався на модний показ нової колекції своєї дружини Вікторії.

Минулої п'ятниці Вікторія Бекхем на Тижні моди у Парижі представила свою нову колекцію Весна-літо 2024. Підтримати дизайнерку прийшла уся її родина – чоловік Девід, сини Ромео, Круз та Бруклін, який завытав на захід з дружиною Ніколою Пельтц. Також зіркову маму прийшла привітати й 12-річна донька Харпер.

Родина Бекхем / © instagram.com/davidbeckham
Родина Бекхем / Фото: instagram.com/davidbeckham
Девід Бекхем з донькою та сином / © instagram.com/davidbeckham
Девід Бекхем з донькою та сином / Фото: instagram.com/davidbeckham

А напередодні заходу Девід Бекхем показав, як донька його готувала до важливої події. На сторінці в Instagram ексфутболіст розмістив відео, де 12-річна Харпер зосереджено гримує батька і наносить йому на обличчя пудру. При чому робить це дівчинка під хіт Тейлор Свіфт. Бо, як з'ясувалося, Харпер є "свіфті", тобто фанатка співачки. Цікаво, що й сам Девід знає пісню артистки і охоче підспівував.

Девід Бекхем розчулив відео, як 12-річні донька гримувала його перед показом Вікторії

Девід Бекхем розчулив відео, як 12-річні донька гримувала його перед показом Вікторії

Своєю чергою, шанувальники були розчулені ставленням Бекхема до своєї доньки і завалили його компліментами:

  • Кожна дівчинка потребує такого батька у її житті
  • Який чудовий батько
  • Якби кожна маленька дівчинка на світі мала такого тата, як Бекс! Яке чудове дитинство вони мали б і яких фантастичних людей вони б вибрали собі в партнери
  • Серце просто тане від перегляду. Який чудовий батько і приклад для наслідування
Девід і Вікторія Бекхем / © instagram.com/davidbeckham
Девід і Вікторія Бекхем / Фото: instagram.com/davidbeckham

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Бекхем показала шанувальникам світлини з їхнього відпочинку на яхті з дітьми та чоловіком. Родина влаштувала собі подорож до Хорватії.

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Дата публікації
Перегляди
60
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