Чипси з курячого філе в сушарці: простий рецепт

Щоб приготувати курячі чипси, знадобиться сушарка для овочів та фруктів. Це зручне та смачне перекушування на роботі, в дорозі, школі.
Для курячих чипсів нам знадобляться куряче філе та приправи.
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 кг;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- часник сушений – 2 ч. л.;
- перець чорний мелений – 1 ч. л.;
- лимонний сік – 2 ст. л;
- паприка – 2 ч. л.;
- олія – 2 ст. л.;
- цукор – 0,5 ч. л.;
- сіль – 1 ч. л.
Приготування:
У курячого філе видаліть плівку та жир. Промийте, обсушіть паперовим рушником.
Наріжте його тонкими пластинками однакової товщини. В окремій мисці змішайте соєвий соус, сушений часник, перець, лимонний сік, паприку, олію, цукор, сіль. Перемішайте.
Залийте філе цим маринадом і все добре перемішайте. М'ясо поставте в холодильник маринуватися на 8-12 годин. Потім розкладіть шматочки філе на лотки сушарки окремо один від одного, щоб вони не стикалися.
Сушіть за температури 70 градусів 5-6 годин або 50-55 градусів – 10-14 годин.
Зберігайте м'ясо у скляній банці або паперовому пакеті за кімнатної температури.
Поради:
Філе можна трохи підморозити, щоб легше нарізати на тонкі платівки.
Паприку використовуйте солодку або копчену.
М'ясо можна зберігати до шести місяців.
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