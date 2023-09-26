Чипси з курячого філе в сушарці: простий рецепт

Щоб приготувати курячі чипси, знадобиться сушарка для овочів та фруктів. Це зручне та смачне перекушування на роботі, в дорозі, школі.

Для курячих чипсів нам знадобляться куряче філе та приправи.

Інгредієнти:

куряче філе – 1 кг;

соєвий соус – 2 ст. л.;

часник сушений – 2 ч. л.;

перець чорний мелений – 1 ч. л.;

лимонний сік – 2 ст. л;

паприка – 2 ч. л.;

олія – 2 ст. л.;

цукор – 0,5 ч. л.;

сіль – 1 ч. л.

Приготування:

У курячого філе видаліть плівку та жир. Промийте, обсушіть паперовим рушником.

Наріжте його тонкими пластинками однакової товщини. В окремій мисці змішайте соєвий соус, сушений часник, перець, лимонний сік, паприку, олію, цукор, сіль. Перемішайте.

Залийте філе цим маринадом і все добре перемішайте. М'ясо поставте в холодильник маринуватися на 8-12 годин. Потім розкладіть шматочки філе на лотки сушарки окремо один від одного, щоб вони не стикалися.

Сушіть за температури 70 градусів 5-6 годин або 50-55 градусів – 10-14 годин.

Зберігайте м'ясо у скляній банці або паперовому пакеті за кімнатної температури.

Поради:

Філе можна трохи підморозити, щоб легше нарізати на тонкі платівки.

Паприку використовуйте солодку або копчену.

М'ясо можна зберігати до шести місяців.

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