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У Харкові пролунали вибухи — мер

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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584
Час на прочитання
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У Харкові пролунали вибухи — мер

Вибух / Фото: pixabay.com

У місті пролунало щонайменше два вибухи.

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.

"Місто під ракетним ударом — у Харкові пролунали щонайменше два вибухи", - завив очільник міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська атакували безпілотниками південь України.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти випустили близько 40 дронів ударного типу. Сили ППО знищили 30 БпЛА.

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Дата публікації
Перегляди
584
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