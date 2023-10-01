У Харкові пролунали вибухи — мер

У місті пролунало щонайменше два вибухи.

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.

"Місто під ракетним ударом — у Харкові пролунали щонайменше два вибухи", - завив очільник міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська атакували безпілотниками південь України.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти випустили близько 40 дронів ударного типу. Сили ППО знищили 30 БпЛА.

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