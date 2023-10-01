Враг ночью обстрелял Николаевщину

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Ночью 1 октября в Снегиревке Николаевской области произошли два взрыва во время воздушной тревоги.

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Об этом сообщил руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в Telegram.

"В Снегиревке прогремели два взрыва. На месте уже работают соответствующие службы. Предварительно без жертв. Пожалуйста, находитесь в укрытиях", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики ночью 1 октября обстреляли северные районы Украины по баллистическому вооружению.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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