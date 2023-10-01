Враг ночью обстрелял Николаевщину

По предварительной информации, обошлось без жертв.
Ночью 1 октября в Снегиревке Николаевской области произошли два взрыва во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в Telegram.
"В Снегиревке прогремели два взрыва. На месте уже работают соответствующие службы. Предварительно без жертв. Пожалуйста, находитесь в укрытиях", — заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики ночью 1 октября обстреляли северные районы Украины по баллистическому вооружению.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Читайте также:
- Россияне ударили ракетами по Запорожской области: куда попали
- В Одесской области во время тревоги раздались взрывы
- Из-за ночной атаки в Украине задерживается ряд поездов: список рейсов