Звільнення Криму та можливі проблеми для ЗСУ: експерт спрогнозував "абсолютно новий етап війни"

Деокупація буде нелегкою, вважає Ступак.
Останні події у тимчасово окупованому Криму все більше наводять на думку, що деокупація півострова не за горами.
Як це може бути - в коментарі ТСН.ua пояснив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
"Я вірю, що Токмак - це не проблема, до Токмака дійдемо. Я вірю, що ми вийдемо до Азовського моря, а ось тоді це вже буде зовсім інший етап. Коли оцією "винною коркою" ми закриємо Крим так, щоб з нього взагалі нічого не виходило. А після цього буде абсолютно новий етап цієї війни і він буде, скоріше за все, частково політичним та частково геополітичним. У нас вже, можливо, не буде ресурсів просуватися далі, оскільки, на жаль, ми несемо втрати... Операція зі звільнення Криму буде тривалою в часі і "на удаленке". Тобто безпілотниками "кошмарити" узбережжя західне Російської Федерації і просто знесилювати їх, просто "кошмарити" Кримський міст, але без просування Кримом. І, можливо, Крим – це буде більшою мірою якесь дипломатичне вирішення", - сказав він.
Нагадаємо:
- голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що звільнення Криму відбудеться завдяки потужній і далекобійній ракетній та артилерійській зброї.
- військовий експерт Роман Світан зауважив, що під час звільнення Крим стане суцільною зоною фронту.
- колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес раніше говорив, що Збройні сили України до лютого 2023 року створюватимуть умови для операції зі звільнення Криму, а вже влітку цього року їм вдасться деокупувати півострів.
- очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.
- західні ЗМІ пишуть, що звільнення Криму залежить передусім від готовності США надати Україні далекобійні снаряди.
- у Пентагоні сумніваються, що українські захисники можуть деокупувати анексований Крим у найближчому майбутньому
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