Звільнення Криму та можливі проблеми для ЗСУ: експерт спрогнозував "абсолютно новий етап війни"

Останні події у тимчасово окупованому Криму все більше наводять на думку, що деокупація півострова не за горами.

Як це може бути - в коментарі ТСН.ua пояснив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Я вірю, що Токмак - це не проблема, до Токмака дійдемо. Я вірю, що ми вийдемо до Азовського моря, а ось тоді це вже буде зовсім інший етап. Коли оцією "винною коркою" ми закриємо Крим так, щоб з нього взагалі нічого не виходило. А після цього буде абсолютно новий етап цієї війни і він буде, скоріше за все, частково політичним та частково геополітичним. У нас вже, можливо, не буде ресурсів просуватися далі, оскільки, на жаль, ми несемо втрати... Операція зі звільнення Криму буде тривалою в часі і "на удаленке". Тобто безпілотниками "кошмарити" узбережжя західне Російської Федерації і просто знесилювати їх, просто "кошмарити" Кримський міст, але без просування Кримом. І, можливо, Крим – це буде більшою мірою якесь дипломатичне вирішення", - сказав він.

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