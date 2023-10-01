Россия атаковала "Шахедами" Николаевщину: Ким сообщил о попадании

По данным ОВА, в результате атаки оккупантов пострадавших нет.

В ночь на 1 октября Россия нанесла удар беспилотником "Шахед" по Снигиревской гррмаде Николаевской области и попала в складское помещение сельскохозяйственного предприятия.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По словам чиновника, силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один БПЛА "Shahed 131/136".

Ночью, 1 октября, около 1:15 за пределами населенного пункта Снигиревской общины зафиксированы удары враждебными БпЛА, вероятно, Shahed 131/136. В результате попадания повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия и забор. Кроме того, возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

По его данным, пострадавших в результате атаки нет.

Кроме того, в Николаевском районе 30 сентября примерно в 23:46 были зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы. Под атакой была Очаковская громада. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 1 октября Россия нанесла удар беспилотниками по Черкасской области, есть попадания. "Шахед" попал в склады с зерном, на месте удара возник пожар.

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