Белый дом уверяет союзников, что США продолжат поддерживать Украину — СМИ

Президент Байден вскоре пообщается со своими коллегами в Европе, что уменьшит градус напряжения.

В администрации американского президента Джо Байдена пытаются заверить союзников в том, что военная помощь Украине будет продолжаться несмотря на значительное количество республиканцев, выступающих в Конгрессе против этого.

Об этом пишет американское издание "Axios".

Как отметил официальный представитель США, действия администрации направлены на ослабление беспокойства относительно того, что оппозиция Республиканской партии сможет помочь Владимиру Путину в его стремлении захватить Украину.

В частности, отмечается, что в начале этой недели представители администрации Байдена на разных уровнях общались со своими коллегами в Европе и в государствах-членах НАТО, повторяя комментарии Байдена, сделанные в выходные, что помощь США будет продолжаться.

Сам президент Байден вскоре пообщается со своими коллегами в Европе, что уменьшит градус напряжения.

"Команда Байдена сообщает союзникам, что работает над соглашением с Конгрессом, которое позволит продолжать военную помощь Украине, отметил европейский дипломат", — говорится в сообщении.

Бюджет США и средства для Украины

Напомним, Палата представителей США утвердила временный бюджет во избежание "шатдауна" (остановки работы правительства), однако законопроект не предусматривает средств на поддержку Украины.

Как пояснила посол Украины в США Оксана Маркарова, временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней. А такое решение для Украины означает продолжение работы с партнерами. Пока ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятых ранее.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса поддерживает продолжение помощи Украине.

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