Морозная погода без осадков: прогноз на 5 декабря

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 5 декабря.

В Украине, во вторник, 5 декабря, по всей территории – без осадков, однако будет морозно. Наибольшие холода – в западных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погоду в Украине продолжает определять антициклон Dunja.

Так, в ближайшую ночь ожидается -5...-10 °C, а днем -1...-5 °C. На западе -9...-14 °C. На дорогах будет держаться гололедица.

В Киеве 5 декабря без осадков. Днем температура составит -1...-3°C, а ночью опустится до -6...-8°C.

В дальнейшем в Украине будет преобладать сдержанно холодная погода. Лишь с середины недели антициклон Dunja пройдет и появятся осадки.

Напомним, синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Святого Николая, 6 декабря.

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