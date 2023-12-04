В Міноборони анонсували збільшення кількості безпілотників для ЗСУ

Зараз українські військові використовують близько 70 різних модифікацій безпілотників.

Вже в цьому місяці кількість безпілотників для потреб української армії зростуть в кілька разів.

Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, Міноборони нашої держави спрямує більше ресурсів на закупівлю безпілотників, зокрема - тактичного рівня.

"Сподіваюсь, картина на полі бою зміниться. Важливо додати, що необхідно масштабувати не лише виробництво БПЛА, але й виробництво РЕБ. Ми все більше стимулюємо активізацію внутрішніх виробництв цієї техніки. Нині для цього докладається максимум зусиль і можливих фінансових ресурсів", – зазначив Іван Гаврилюк.

Водночас зараз українські військові використовують близько 70 різних модифікацій безпілотників та понад 20 різних боєприпасів для них.

"Найближчим часом також планується тестування низки тактичних засобів радіоелектронної боротьби з БПЛА та засобів виявлення БПЛА", – підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, що Ігнат назвав зброю українських військ, яка найкраще збиває російські БПЛА.

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