Ігнат назвав зброю українських військ, яка найкраще збиває російські БПЛА

Росіяни завдають ударів по Україні великою кількістю БПЛА. Найкраще з цими атаками справляється ЗРК Gepard.

Російські атаки безпілотниками покликані не лише пошкодити ціль, а й виснажувати українську ППО.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у кожного дрона є своя ціль. Всі вони зазвичай спрямовані на якийсь військовий, інфраструктурний, стратегічний об'єкт.

"Таких об'єктів у Києві, які вони б хотіли уразити, повно. Вони змусили нас для відбиття цього удару витратити певний запас зенітних керованих ракет. Це вже друга, побічна мета - виснаження нашої ППО", - сказав Ігнат.

Речник ПС розповів, що 40% збили мобільні вогневі групи "зенітками", стрілецькою зброєю, щось збили Gepard, Crotale, а щось міг збити винищувач.

"Але для решти довелось застосовувати потужні ЗРК. Ворог це теж добре розуміє, тож мета виснаження у росіян теж є. Тому треба нарощувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА. На сьогодні найкраще у цьому себе показує Gepard - це за співвідношенням затрат та ефективності. Але і він має обмежений радіус дії - 4,5 кілометри для збиття наземними снарядами", - пояснив Ігнат.

Тому, за словами речника, Україні треба більше ЗРК Gepard і їхніх аналогів.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також розповів, що безпілотники "Шахед" створені, щоб долати систему протиповітряної оборони. Вони є складною ціллю для винищувачів, оскільки летять низько та повільно.

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