Метросадок: у Харкові дошкільнята навчатимуться в підземці – подробиці

У Харкові дитсадок працюватиме в метро.

У Харкові дитячий садок облаштують просто в метро. Тепер частина дітей зможе здобувати освіту очно.

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.

Так, навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть від 6 січня 2024 року.

Дитсадок працюватиме на таких станціях метро:

"Університет";

"Перемога";

"Академіка Павлова";

"Метробудівників";

"Тракторний завод".

Нагадаємо, окупанти 4 грудня атакували дитсадок у Херсоні – які наслідки (фото)

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