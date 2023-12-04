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Метросадок: у Харкові дошкільнята навчатимуться в підземці – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Метросадок: у Харкові дошкільнята навчатимуться в підземці – подробиці

Дитячий садок / Фото: pixabay.com

У Харкові дитсадок працюватиме в метро.

У Харкові дитячий садок облаштують просто в метро. Тепер частина дітей зможе здобувати освіту очно.

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.  

Так, навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть від 6 січня 2024 року.

Дитсадок працюватиме на таких станціях метро:

  • "Університет";
  • "Перемога";
  • "Академіка Павлова";
  • "Метробудівників";
  • "Тракторний завод".

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