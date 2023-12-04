Метросадок: у Харкові дошкільнята навчатимуться в підземці – подробиці

У Харкові дитсадок працюватиме в метро.
У Харкові дитячий садок облаштують просто в метро. Тепер частина дітей зможе здобувати освіту очно.
Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.
Так, навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть від 6 січня 2024 року.
Дитсадок працюватиме на таких станціях метро:
- "Університет";
- "Перемога";
- "Академіка Павлова";
- "Метробудівників";
- "Тракторний завод".
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