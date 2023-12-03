Зоря – Рух: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 16-го туру чемпіонату України з футболу.

У понеділок, 4 грудня, "Зоря" та "Рух" зустрінуться в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Початок гри – о 13:00.

Луганський клуб з 10 очками після 12 матчів посідає передостаннє 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

Львівський колектив бореться за єврокубки, розташовуючись з 24 балами після 15 поєдинків на п'ятій позиції.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Зоря" – "Рух" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі УНІАН, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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