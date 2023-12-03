Заря – Рух: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 16-го тура чемпионата Украины по футболу.

В понедельник, 4 декабря, "Заря" и "Рух" встретятся в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок пройдет на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Начало игры – в 13:00.

Луганский клуб с 10 очками после 12 матчей занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице УПЛ.

Львовский коллектив борется за еврокубки, размещаясь с 24 баллами после 15 поединков на пятой позиции.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Заря" – "Рух" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканале УНИАН, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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