Метросад: в Харькове дошкольники будут учиться в подземке – подробности

В Харькове детсад будет работать в метро.
В Харькове детский сад обустроят прямо в метро. Теперь часть детей сможет получать образование очно.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Так, обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнется с 6 января 2024 года.
Детсад будет работать на таких станциях метро:
- "Университет";
- "Победа";
- "Академика Павлова";
- "Метростроителей";
- "Тракторный завод".
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