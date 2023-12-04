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Метросад: в Харькове дошкольники будут учиться в подземке – подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Метросад: в Харькове дошкольники будут учиться в подземке – подробности

Детский сад / Фото: pixabay.com

В Харькове детсад будет работать в метро.

В Харькове детский сад обустроят прямо в метро. Теперь часть детей сможет получать образование очно.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Так, обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнется с 6 января 2024 года.

Детсад будет работать на таких станциях метро:

  • "Университет";
  • "Победа";
  • "Академика Павлова";
  • "Метростроителей";
  • "Тракторный завод".

Напомним, оккупанты 4 декабря атаковали детсад в Херсоне – какие последствия (фото)

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