Метросад: в Харькове дошкольники будут учиться в подземке – подробности

В Харькове детсад будет работать в метро.

В Харькове детский сад обустроят прямо в метро. Теперь часть детей сможет получать образование очно.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Так, обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнется с 6 января 2024 года.

Детсад будет работать на таких станциях метро:

"Университет";

"Победа";

"Академика Павлова";

"Метростроителей";

"Тракторный завод".

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