Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне атаковали детсад в Херсоне: в ОВА назвали последствия (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
354
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне атаковали детсад в Херсоне: в ОВА назвали последствия (фото)

Обстрелянный детсад в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Из-за вражеских обстрелов ранения получила 57-летняя женщина.

Российские войска 4 декабря обстреляли детсад в Шуменском микрорайоне Херсона, нанеся зданию разрушения.

Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава ГВА Роман Мрочко.

Глава области указал, что около 11:00 российская армия атаковала детсад в Шуменском микрорайоне Херсона. В результате обстрела в здании повреждены стены и выбило окна.

По предварительным данным, пострадал один человек. Информация уточняется.

В то же время Мрочко проинформировал, что захватчики с временно оккупированного левого берега нанесли удар по Корабельному району Херсона.

"Повреждено одно из заведений дошкольного образования. Ранена женщина 57 лет. Находилась на улице на момент обстрела. В настоящее время травмирована госпитализирована", – говорится в заявлении главы ГВА.

Обстрелянный детсад в Херсоне / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелянный детсад в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелянный детсад в Херсоне / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелянный детсад в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелянный детсад в Херсоне / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелянный детсад в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, 3 декабря россияне обстреляли Центральный район Херсона с левого берега. В результате атаки погибли два человека, есть раненые.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне попали в многоэтажку в Херсоне!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
354
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация