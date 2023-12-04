Россияне атаковали детсад в Херсоне: в ОВА назвали последствия (фото)

Российские войска 4 декабря обстреляли детсад в Шуменском микрорайоне Херсона, нанеся зданию разрушения.

Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава ГВА Роман Мрочко.

Глава области указал, что около 11:00 российская армия атаковала детсад в Шуменском микрорайоне Херсона. В результате обстрела в здании повреждены стены и выбило окна.

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По предварительным данным, пострадал один человек. Информация уточняется.

В то же время Мрочко проинформировал, что захватчики с временно оккупированного левого берега нанесли удар по Корабельному району Херсона.

"Повреждено одно из заведений дошкольного образования. Ранена женщина 57 лет. Находилась на улице на момент обстрела. В настоящее время травмирована госпитализирована", – говорится в заявлении главы ГВА.

Обстрелянный детсад в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрелянный детсад в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрелянный детсад в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, 3 декабря россияне обстреляли Центральный район Херсона с левого берега. В результате атаки погибли два человека, есть раненые.

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