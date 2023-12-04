Зеленский анонсировал усиление украинского ПВО

Президент сообщил, что Силы обороны получили как дефицитные ракеты в существующие системы ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 декабря провел ежедневный селектор, на котором говорилось о дефицитных ракетах к существующим системам ПВО.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, продолжается выполнение важных оборонных договоренностей с нашими партнерами.

“Получили как дефицитные ракеты в существующие системы ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы. Благодарен нашим друзьям. Дают результат и усилия по наращиванию собственного производства. Впервые вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его еще. Работает и наш "зерновой коридор". Превысили отметку в 7 млн тонн грузов”, — рассказал глава государства.

Он также добавил, что получил доклады разведок, сведения с фронта. Оборонительные бои в Бахмутском и Авдеевском направлениях, активные действия на юге.

“Херсон. Чрезвычайные службы, ОВА и МВА одолевают последствия очередного варварского обстрела и помогают пострадавшим. А силы обороны реализуют замысел, как отразить врагу возможности и желание терроризировать город”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что россияне используют "фальш-целые" в войне против Украины. Так они пытаются ввести Силы обороны в заблуждение.

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