Стало відомо, який вигляд матиме головна ялинка України в Києві: фото

У Києві розпочато монтаж головної ялинки України на Софійській площі. Її відкриття відбудеться 6 грудня на День Святого Миколая.

Поки новорічне дерево встановлюють та прикрашають організатори новорічних світ, сайт ТСН.ua дізнався, якими іграшками причепурять головну ялинку країни.

Головна ялинка України вже встановлена / фото ТСН.ua

З білими гілочками

Висота головної ялинки, як і минулого року – 12 метрів. Хвоя на дереві буде у білій та зеленій гамі.

"Головна ялинка не буде схожа на минулорічну. Ми додали до неї незвичну родзинку – білі гілочки. Це буде домашня ялинка, пам’ятаєте, як в дитинстві батьки прикрашали новорічну красуню. Теж ми зробимо на головній ялинці – її кінчики на основних гілках будуть білими. Такого ще ніхто не робив", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята на Софійській площі.

Яскраві іграшки у вигляді сердець

Здивують киян і іграшками на ялинці – сердечка блакитного та жовтого кольорів, як прапор України.

Іграшки для головної ялинки України / фото ТСН.ua

"Головну ялинку прикрасимо великими іграшками – це одинакові жовто-блакитні сердечка розміром від 20 до 30 сантиметрів. Іграшки виготовлені зі спеціального матеріалу – не поб’ються. Всього на ялинці розмістимо до однієї тисячі таких прикрас. Також ялинку буде прикрашати гірлянда довжиною кілометр, вона працюватиме від генератора. Її вогники світитимуться білим кольором з холодним мерехтінням. Прикрашатиме ялинку на верхівці тризуб. До речі, усі новорічні прикраси та гірлянду на головну ялинку ми отримали від "Добропарку", - розповідає Ігор Добруцький.

Велике серце з допомогою для ЗСУ

Вражатиме гостей на Софійській площі незвична фотозона у вигляді великого серця. Вона світитиметься кольорами національного прапору України.

"Параметри фотозони – 2,5 на 3,5 метри, вона буде вражаючою. Кожен бажаючий зможе сфотографуватися навпроти неї. За фотозоною розставимо 21-у невеличку ялинку. Їх прикрашатимуть маленькі іграшки (по 5 сантиметрів) у вигляді сердечок. Кожен охочий зможе зняти з гілки іграшку і залишити її собі на згадку, але перед цим має переказати кошти на ЗСУ. Біля дрібних ялинок розмістимо QR-коди з рахунками волонтерів і благодійних фондів, які збирають кошти на потреби ЗСУ", - додає Ігор Добруцький.

Так виглядатиме фотозона біля головної ялинки / фото ТСН.ua

За його словами, на гілках маленьких ялинок у фотозоні постійно буде 1000 дрібних іграшок-сердець. Організатори новорічних свят обіцяють постійно поповнювати кількість іграшок, які люди заберуть собі після переказу коштів на ЗСУ.

Знай наших!

Надаємо, що головна ялинки України, яка була встановлена в Києві на Софійській площі минулого року потрапила до списку найкращих різдвяних ялинок світу за рейтингом BBC News. Українська ялинка увійшла до п’ятірки найкращих.

Перше місце посіла ялинка Вільнюса. На другому місці ялинка з Гонконгу. Трете і четверте місце за головними різдвяними деревами Стокгольма та Каракаса. Київська ялинка посіла п’яте місце. За нами йде ялинка з Нью-Йорка.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що новорічна ялинка в Києві буде в зелених і білих кольорах: чому спалахнув скандал та до чого тут її продаж з аукціону.

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