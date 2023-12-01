Українські аналоги німецьких комплексів Gepard посилять ППО на Львівщині

До кінця зими планують укомплектувати 10 вогневих груп зенітками, які можуть вести вогонь по повітряних цілях без безпосередньої участі людини.

Мобільні групи “мисливців за “Шахедами” на Львівщині отримають на озброєння зенітні установки вітчизняного виробництва, які працюють за принципом відомого німецького комплексу Gepard.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький в інтерв’ю “Укрінформу”.

За його словами, до кінця зими планують укомплектувати 10 вогневих груп зенітками, які можуть вести вогонь по повітряних цілях без безпосередньої участі людини. Це дозволить ефективніше захищати об’єкти критичної інфраструктури на Львівщині від ударів з повітря. Львівський ІТ Кластер інвестує у цей проєкт 30 млн грн.

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“Основним їх завданням буде відстежування повітряних цілей, захоплення через акустичні датчики, радари, візуальне спостереження і знищення. Це український аналог відомої німецької установки Gepard”, - сказав Козицький.

Загалом соціально відповідальний бізнес на запит Львівської ОВА допоміг укомплектували 45 мобільних вогневих груп для ПвК “Захід”. Крім того, оснащено ще 13 груп для нового підрозділу, який створили для захисту неба над Львівською областю.

Максим Козицький наголосив, що такі ініціативи – це лише допомога Повітряному командуванню “Захід”.

“Сподіваємося, що системи Patriot, IRIS-T, NASAMS будуть доставлені в тому числі і в Львівську область. Ні адміністрація, ні ІТ Кластер, ні волонтери не зможуть закрити українське небо, але ми можемо доповнювати та підсилювати системи великої та середньої дальності і автоматизовані системи”, - акцентував начальник Львівської ОВА.

Нагадаємо, раніше військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій розповів, чи можна заощадити дорогоцінні ракети ППО і боротися з ворожими БпЛА в інший спосіб.

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