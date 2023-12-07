В ГУР оценили запасы и производство оружия в России

У врага сложная ситуация с бронетехникой, чего не скажешь о стрелковом оружии.

Российская Федерация продолжает производить ракеты и беспилотники. У оккупантов также много ракетных вооружений, которые опасны прежде всего для прифронтовых населенных пунктов. В частности, речь идет о С-300.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Конечно, это не высокоточное оружие. Оно просто летит в определенном направлении и поражает то, что находится в квадрате. Это оружие, которое, прежде всего, направлено против гражданского населения и гражданской инфраструктуры", — пояснил разведчик.

У русских много советского стрелкового оружия. По словам Юсова, его хватит "на значительное количество кадрового резерва".

Между тем, с бронетехникой у врага ситуация сложнее. Здесь речь идет не об изготовлении новой, а – о расконсервации и модернизации образцов запасов.

"Там есть критическая нехватка современных технологий: современной оптики, современной радиоэлектроники, схем, микрочипов. Все это нужно для модернизации современной техники. Поэтому с этим и дальше у оккупантов будут проблемы. Но есть и определенные возможности. Продолжается производство ракетных вооружений. ударных беспилотников. Это действительно проблема для нас, потому что это последствия обхода санкций. В то же время само по себе производство беспилотников — не сверхсовременное производство", — отмечает Юсов.

Напомним, ранее в разведке была оценена вероятность ударов РФ зимой. В Гуре говорят, что нынешняя зима будет тяжелой, как и прошлогодняя. Под ударом находится гражданская инфраструктура, а также экономический потенциал Украины.

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