Мариуполь – снова на грани гуманитарной катастрофы: что произошло

Городу грозит "холодомор", как это было в прошлом сезоне.

Оккупированный Мариуполь снова оказался на грани гуманитарной катастрофы, ведь у не менее 40% многоэтажек отсутствует централизованное отопление и электроэнергия.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Андрющенко отметил, что отсутствие света и тепла – проблема №1 на сегодняшний день в городе.

"Мариуполь снова вступает в зиму, и снова на грани гуманитарной катастрофы. На сегодняшний день по меньшей мере 40% мариупольцев находятся без централизованного отопления и без электричества. Здесь есть определенные нюансы, связанные с ведением боевых действий. И из-за недавнего шторма оккупанты до сих пор не могут наладить электроснабжение, поэтому системы отключены, отсутствие работы центрального отопления. Это проблема номер один на сегодняшний день в городе", — рассказал советник городского головы.

Он уточнил, что 40% домов без тепла – это многоэтажки.

"Надеемся, что в конце концов оккупационные власти наведут порядок с теплом, и не будет такого "холодомора", как это было в прошлом году", — добавил Андрющенко.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что жители Мариуполя замерзают без отопления, ведь захватчики не выделяют денег на замену труб. Без тепла – сотни домов.

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