Зеленський розповів, що Абрамович навідувався до Києва

Російський олігарх Роман Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Британія, навідався до Києва. Формат його зустрічей президент Зеленський обговорювати не готовий.

Російський підсанкційний олігарх Роман Абрамович відвідав Київ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Абрамович. Наскільки мені відомо (а мені відомо немало), він входить до складу російської групи переговорів. Він був в Києві. Формат його зустрічей я не готовий обговорювати.

Раніше ЗМІ повідомили, що російський олігарх Роман Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Британія, навідався до Києва, щоби спробувати відновити переговорний процес між Україною та Росією. Російський бізнесмен буцімто зустрічався зі членами української переговорної групи й обговорив можливі шляхи відновлення перемовин.

Відомо, що Роман Абрамович виступає як неофіційний посередник на переговорах між Україною та Росією. Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін особисто схвалив участь мільярдера Абрамовича у мирних переговорах. Хоча протягом багатьох років Роман Абрамович намагався уникати асоціацій із Путіним.

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