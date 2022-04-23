Зеленский рассказал, что Абрамович наведывался в Киев

Российский олигарх Роман Абрамович, против которого ввели санкции ЕС и Британия, посетил Киев. Формат его встреч президент Зеленский обсуждать не готов.

Российский подсанкционный олигарх Роман Абрамович посетил Киев.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Абрамович. Насколько мне известно (а мне известно немало), он входит в состав российской группы переговоров. Он был в Киеве. Формат его встреч я не готов обсуждать".

Ранее СМИ сообщили, что российский олигарх Роман Абрамович, против которого ввели санкции ЕС и Британия, посетил Киев, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией. Российский бизнесмен якобы встречался с членами украинской переговорной группы и обсудил возможные пути возобновления переговоров.

Известно, что Роман Абрамович выступает неофициальным посредником на переговорах между Украиной и Россией. Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин лично одобрил участие миллиардера Абрамовича в мирных переговорах. Хотя в течение многих лет Роман Абрамович пытался избегать ассоциаций с Путиным.

Читайте также: