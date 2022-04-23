Сильнее пуль: Зеленский объяснил важность антивоенных протестов в России

Президент Владимир Зеленский благодарен всем тем гражданам РФ, которые выступают против войны с Украиной.

Для Украины очень важна поддержка из всех стран мира, в том числе из России.

Об этом глава государства сказал 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Для нас очень важен сигнал от людей, противостоящих на территории всех государств. И Россия не исключение", – сказал Зеленский.

Президент обратил внимание, что жителям РФ сложнее, чем в других государствах, выйти на площадь и высказать свою позицию.

"Потому что на площади того или иного цивилизованного государства тебе ничего не угрожает. Ты знаешь, пока не нарушил закон — будешь на свободе. Относительно людей, которые выходят на улицы, площади в РФ — их немного, к сожалению. Но своими примерами они дают все-таки энергию, что мы таки пробьем эту информационную стену, поэтому я их могу поблагодарить Хочу сказать, что все их шаги мы видим, все их слова важны. Слова могут пробить эту стену, и поэтому эти люди за решеткой. Сильнее пуль такие слова, такие выходы на улицу", – говорит глава государства.

Зеленский убежден, что Кремль боится своих граждан, смело отстаивающих собственную позицию.

"Их боятся. Ядерное государство боится своего выходящего народа даже единичных выходов на улицы. Поэтому мы поддерживаем таких людей, мы им очень благодарны. Относительно спасения истории РФ они точно свой вклад сделали", – подытожил он.

Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции Зеленского на YouTube-канале ТСН: