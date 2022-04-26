Ще 10 митникам повідомлено про підозру через незаконний імпорт нафтопродуктів ​​"компаніями Медведчука"

Ще 10 митникам повідомлено про підозру через незаконний імпорт нафтопродуктів ​​"компаніями Медведчука"

ДБР притягнуло до відповідальності працівників митниці за сприяння незаконному імпорту нафтопродуктів компаніями, близькими до Медведчука.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще 10 працівникам митниці через сприяння незаконному імпорту нафтопродуктів компаніями, близькими до народного депутата та кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це ДБР повідомляє у Telegram.

"Працівники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ще десятьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці. Через сприяння посадовців компаніям, підконтрольним Віктору Медведчуку, державний бюджет втратив понад 24 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти – легкі та середні дистиляти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

Працівники митного поста підозрюються ДБР у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

СБУ затримала Медведчука 12 квітня. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала на виїзді з Київської області.

Пізніше Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума, російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Нагадаємо, ДБР взялося за закарпатських митників, які сприяли незаконному бізнесу Медведчука.

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