ДБР арештувало понад 200 мільйонів екснардепа, наближеного до Януковича

Державне бюро розслідувань арештувало понад 200 мільйонів гривень сумнівних активів колишнього народного депутата України від "Партії регіонів".

Колишній нарден наближений до сім’ї експрезидента-втікача Віктора Януковича. Водночас у ДБР не повідомляють прізвища екснардепа.

"За даними слідства, ексрегіонал, наближений до президента-втікача, легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з концернів Донеччини. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці та зберіг контроль над фармацевтичним виробництвом. Здійснюючи господарську діяльність, він співпрацював з окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній безпеці України. Сплачуючи податки та наповнюючи бюджет псевдореспубліки, екснардеп фактично надавав фінансову допомогу незаконним збройним формуванням, які контролюються РФ, в умовах ведення бойових дій проти України", - повідомили у відомстві.

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Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше стало відомо, що колишній народний депутат і проросійський політик Ілля Кива, який втік з України, привернув увагу військової розвідки через свої заклики до президента РФ Володимира Путіна застосувати проти України ядерну зброю.

Напередодні ДБР повідомило ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

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