Путін зробить генералів цапами-відбувайлами за провал в Україні - міноборони Великої Британії  

Російські генерали бояться "чисток", які, напевно, збирається влаштувати російський президент Володимир Путін за провал війни в Україні, щоб "зробити з них цапів-відбувайлів".

В оточенні Путіна не знайшлося нікого, хто порадив би відмовитися від планів захоплення України.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, пише видання The Times.

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"Вищі офіцери країни стали цапами-відбувайлами через невдале путінське вторгнення і тепер звинувачують один одного в катастрофі, оскільки вони побоюються чисток, якщо вторгнення (в Україну — ред.) перетвориться на відступ", — зазначив він.

"Путіну безглуздо звинувачувати Герасимова та інших генералів у тому, що вторгнення є переважно політичним та емоційним, яке суперечить будь-якій логіці. Це політичне рішення, яке він ухвалив, а не військове, і він має відповідати сам за це рішення", — додав Воллес.

Раніше стало відомо, що у ФСБ Росії провели "чистку" серед кадрів, які були відповідальними за розвідку та аналітику щодо ситуації в Україні.

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