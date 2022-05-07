Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін зробить генералів цапами-відбувайлами за провал в Україні - міноборони Великої Британії  

Дата публікації
Перегляди
3569
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Путін зробить генералів цапами-відбувайлами за провал в Україні - міноборони Великої Британії  

Associated Press

Російські генерали бояться "чисток", які, напевно, збирається влаштувати російський президент Володимир Путін за провал війни в Україні, щоб "зробити з них цапів-відбувайлів".

В оточенні Путіна не знайшлося нікого, хто порадив би відмовитися від планів захоплення України.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, пише видання The Times.

"Вищі офіцери країни стали цапами-відбувайлами через невдале путінське вторгнення і тепер звинувачують один одного в катастрофі, оскільки вони побоюються чисток, якщо вторгнення (в Україну — ред.) перетвориться на відступ", — зазначив він.

"Путіну безглуздо звинувачувати Герасимова та інших генералів у тому, що вторгнення є переважно політичним та емоційним, яке суперечить будь-якій логіці. Це політичне рішення, яке він ухвалив, а не військове, і він має відповідати сам за це рішення", — додав Воллес.

Раніше стало відомо, що у ФСБ Росії провели "чистку" серед кадрів, які були відповідальними за розвідку та аналітику щодо ситуації в Україні.

Які завдання може поставити Путін на 9 травня - військовий експерт

Які завдання може поставити Путін на 9 травня - військовий експерт

Читайте також: 

"Це хвора орда, яка хоче війни": Гайдай наголошує, що РФ не воювала з рівними собі країнами

"Небо працює на нас": росіяни зосереджують резерви у районі Харкова, але наступати буде важко - Арестович

Окупанти несуть втрати на Запоріжжі: українській військові витісняють ворога на окремих напрямках

Наступна публікація