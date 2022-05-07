Росія випустила по Одещині чотири крилаті ракети

Російські окупанти із застосуванням стратегічної авіації 7 травня випустили по Одещині чотири крилаті ракети.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
"Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. Українська нація - незламна: постраждалих немає, пошкодження інфраструктури - відбудуємо", - йдеться в повідомленні.
Містян закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги і ховатися в найближчі укриття.
Нагадаємо, мер міста Рені Одеської області Ігор Плєхов повідомив, що правоохоронці підозрюють його у сепаратизмі. 7 травня у його будинку провели обшуки.
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