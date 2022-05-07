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Росія випустила по Одещині чотири крилаті ракети

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Росія випустила по Одещині чотири крилаті ракети

ТСН.ua

Російські окупанти із застосуванням стратегічної авіації 7 травня випустили по Одещині чотири крилаті ракети.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. Українська нація - незламна: постраждалих немає, пошкодження інфраструктури - відбудуємо", - йдеться в повідомленні.

Містян закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги і ховатися в найближчі укриття.

Нагадаємо, мер міста Рені Одеської області Ігор Плєхов повідомив, що правоохоронці підозрюють його у сепаратизмі. 7 травня у його будинку провели обшуки. 

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