Сили ППО збили російську ракету над Полтавської областю

Над Полтавської областю сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

До цього у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо", - написав він.

Очільник області також нагадав, що 7 травня відбувся удар по інфраструктурі в Карлівці. Постраждалих немає, пожежа ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік.

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Як повідомлялося, ввечері, 6 травня, російські сили знову обстріляли ракетами Одещину, але спрацювала протиповітряна оборона. Також ворог посилив повітряну розвідку над Одеською областю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 73-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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