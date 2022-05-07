"9 мая будет называться Ворошиловградом": боевики решили переименовать Луганск

Боевики заявили, что 9 мая Луганск переименуют в Ворошиловград.

Боевики ЛНР заявили, что 9 мая переименуют украинский Луганск в Ворошиловград.

"9 мая он будет называться Ворошиловградом. Этот указ Леонида Пасечника вступит в действие 9 мая", – заявил один из представителей боевиков в эфире российского пропагандистского канала.

Ранее Министерство иностранных дел Украины осудило назначение так называемых "послов" незаконных формирований на Донбассе в Москву и убежден, что их ждет уголовное наказание за государственную измену.

Россияне равняют все с землей на передовой от Луганской до Донецкой области

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