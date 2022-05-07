"Наступление России на Донбассе еще не набрало обороты" — Столтенберг

"Наступление России на Донбассе еще не набрало обороты" — Столтенберг

Главное наступление России на украинские позиции в Донбассе еще не началось.

Украинские войска держат оборону и не дают оккупантам продвинуться дальше.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Die Welt.

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"Мы должны готовиться к наступлению России и еще большей жестокости, еще большим трудностям и еще большему разрушению критической инфраструктуры и жилых районов. Нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска энергично защищаются", — сказал он.

По его словам, российские войска не отличаются высоким моральным духом.

Ранее генсек заявил, что НАТО и дальше будет поддерживать Украину, однако не будет становиться стороной конфликта.

В минобороны Великобритании сообщили, что российские генералы боятся "чисток", которые, наверное, собирается устроить российский президент Владимир Путин за провал войны в Украине, чтобы "сделать из них козлов отпущения".

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