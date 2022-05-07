Кличко рассказал, чего ожидать киевлянам 8-9 мая

Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что 8-9 мая пройдут спокойно, в обычном режиме.

Российская Федерация по-прежнему мечтает захватить столицу Украины, но ей это никогда не удастся. 8-9 мая все надеются, что происшествий не будет, но исключать провокации со стороны агрессора не стоит.

Об этом городской голова Виталий Кличко заявил в интервью Радио НВ.

"Мы все ожидаем, что будет мирное небо и не будет чрезвычайных событий. Но исключать провокации со стороны агрессора мы не можем. И паниковать не хотим", – отметил он.

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По словам мэра, на совещаниях с военными экспертами было принято решение по 8-9 мая: соблюдать тот же график, не меняя комендантский час (с 22:00 до 5:00). 8-9 мая, согласно правилам военного положения, запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Будет усилено патрулирование улиц, будет усилено [обеспечение] безопасности военными.

"Я надеюсь, что каких-либо чрезвычайных ситуаций не будет. Будем надеяться, что, несмотря на большое количество информации, эти два дня пройдут спокойно, в обычном режиме", — резюмировал мэр.

Ранее Кличко назвал несколько причин, почему еще рано возвращаться в Киев.

В Киевской области заработала еще одна временная переправа

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