Кличко розповів, чого очікувати киянам 8-9 травня

Мер Києва Віталій Кличко сподівається, що 8-9 травня минуть спокійно, у звичайному режимі.

Російська Федерація досі мріє захопити столицю України, але їй це ніколи не вдасться. 8-9 травня всі сподіваються, що надзвичайних подій не буде, але виключати провокації з боку агресора не варто.

Про це міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Ми всі очікуємо, що буде мирне небо і не буде надзвичайних подій. Але виключати провокації з боку агресора ми не можемо. І панікувати не хочемо", - зазначив він.

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За словами мера, на нарадах з військовими експертами було ухвалено рішення щодо 8−9 травня: дотримуватися того ж графіку, не змінюючи комендантську годину (з 22:00 до 5:00). 8−9 травня, згідно з правилами воєнного стану, заборонене проведення будь-яких масових заходів. Буде посилене патрулювання вулиць, буде посилене [забезпечення] безпеки військовими.

"Я сподіваюся, що будь-яких надзвичайних ситуацій не буде. Будемо сподіватися, що, попри багато інформації, ці два дні минуть спокійно, у звичайному режимі", - резюмував мер.

Раніше Кличко назвав декілька причин, чому ще зарано повертатися до Києва.

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