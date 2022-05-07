Кличко розповів, чого очікувати киянам 8-9 травня

Мер Києва Віталій Кличко сподівається, що 8-9 травня минуть спокійно, у звичайному режимі.
Російська Федерація досі мріє захопити столицю України, але їй це ніколи не вдасться. 8-9 травня всі сподіваються, що надзвичайних подій не буде, але виключати провокації з боку агресора не варто.
Про це міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв'ю Радіо НВ.
"Ми всі очікуємо, що буде мирне небо і не буде надзвичайних подій. Але виключати провокації з боку агресора ми не можемо. І панікувати не хочемо", - зазначив він.
За словами мера, на нарадах з військовими експертами було ухвалено рішення щодо 8−9 травня: дотримуватися того ж графіку, не змінюючи комендантську годину (з 22:00 до 5:00). 8−9 травня, згідно з правилами воєнного стану, заборонене проведення будь-яких масових заходів. Буде посилене патрулювання вулиць, буде посилене [забезпечення] безпеки військовими.
"Я сподіваюся, що будь-яких надзвичайних ситуацій не буде. Будемо сподіватися, що, попри багато інформації, ці два дні минуть спокійно, у звичайному режимі", - резюмував мер.
Раніше Кличко назвав декілька причин, чому ще зарано повертатися до Києва.
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