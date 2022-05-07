Під кожним будинком 80-100 трупів: житель Маріуполя розповів, як окупанти змусили його розбирати завали

У Маріуполі окупанти примушують людей розбирати завали, але витримують не усі, оскільки кількість людських тіл і їхніх фрагментів під ними зводить з розуму.

Маріуполець розповів, як відбувається так зване прибирання розбомбленого та майже повністю окупованого росіянами міста.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, під натиском окупантів та аби прогодувати родину, тиждень тому чоловік зголосився розгрібати в місті завали. Людина витримала лише кілька днів. Каже, що люди, які працювали і блювали, і впадали в мовчазний ступор. Регулярно траплялися істерики. Все тому, що кількість людських тіл і їх фрагментів під завалами зводить з розуму, переповідає радник мера Маріуполя слова одного з учасників розбору завалів.

"Під кожним будинком, який вони розгрібали, було біля 80-100 трупів. Тож, є цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю з реальними можуть не співпадати. Людина каже, що у людей в місті зараз дуже у багатьох нервові зриви. Деякі раптово й невчасно починають сміятися, деякі плачуть. Люди стали більше містом пересуватися й бачать усі жахи, усі руйнування. Тепер вся картина у них перед очима. Психіка й не витримує радощів "руского миру"", - наголошує Андрющенко.

Варто зазначити, що місто Маріуполь, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його повністю під контроль ворогу не вдається.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 73-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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