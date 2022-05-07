На виплати переселенцям направили понад 5 млрд гривень: коли надійдуть кошти

На виплати переселенцям направили 5,2 млрд гривень. Найближчими днями ці кошти будуть перераховані на рахунки людей у ​​банках, які одержувачі вказали у заявах на виплати.

На виплату переселенцям допомоги на проживання Мінсоцполітики направило до Ощадбанку понад 5,2 млрд гривень п'ятьма траншами.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

За її словами, на сьогодні 2,7 млн ​​осіб зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи після введення воєнного стану. Близько 500 тисяч заяв надійшли через "Дію". Частина з них зараз обробляються органами соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики.

Також ще не всі заяви надійшли до Мінсоцполітики із регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші – повільніше.

"Тому якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтеся, ми продовжуємо у травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень у міру того, як отримуємо інформацію від областей. Один транш у травні ми вже перерахували, наступного тижня плануємо черговий напрямок коштів людям", – сказала Лазебна.

Нагадаємо, що раніше генсек ООН, перебуваючи в Києві, анонсував виплату переселенцям додаткової допомоги через програму ООН.

Як отримати довідку переселенця та грошову допомогу через "Дію"

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