На выплаты переселенцам направили более 5 млрд гривен: когда поступят средства

На выплаты переселенцам направили более 5 млрд гривен: когда поступят средства

На выплаты переселенцам было направлено 5,2 млрд гривен. В ближайшие дни эти средства будут перечислены на счета людей в банках, которые получатели указали в заявлениях в на выплаты.

На выплату переселенцам помощи на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк более 5,2 млрд гривен пятью траншами.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По ее словам, на сегодняшний день 2,7 млн ​​человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения. Около 500 тысяч заявлений поступили через "Дію". Часть из них сейчас обрабатываются органами социальной защиты, командами Минцифры и Минсоцполитики.

Также еще не все заявления поступили в Минсоцполитику из регионов. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие медленнее.

"Поэтому если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособия на проживание внутри перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Один транш в мае мы уже перечислили, на следующей неделе планируем очередной направление средств людям", – сказала Лазебна.

Напомним, ранее генсек ООН, находясь в Киеве, анонсировал выплату переселенцам дополнительной помощи через программу ООН.

Как получить справку переселенца и денежную помощь через " Дію"

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