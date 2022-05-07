На выплаты переселенцам направили более 5 млрд гривен: когда поступят средства

На выплаты переселенцам было направлено 5,2 млрд гривен. В ближайшие дни эти средства будут перечислены на счета людей в банках, которые получатели указали в заявлениях в на выплаты.
На выплату переселенцам помощи на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк более 5,2 млрд гривен пятью траншами.
Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
По ее словам, на сегодняшний день 2,7 млн человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения. Около 500 тысяч заявлений поступили через "Дію". Часть из них сейчас обрабатываются органами социальной защиты, командами Минцифры и Минсоцполитики.
Также еще не все заявления поступили в Минсоцполитику из регионов. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие медленнее.
"Поэтому если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособия на проживание внутри перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Один транш в мае мы уже перечислили, на следующей неделе планируем очередной направление средств людям", – сказала Лазебна.
Напомним, ранее генсек ООН, находясь в Киеве, анонсировал выплату переселенцам дополнительной помощи через программу ООН.
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