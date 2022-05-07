Цього року бюджет Києва недоотримає понад 20 млрд гривень - Кличко

За попередніми підрахунками, столиця недоотримає третину бюджету.

Міський бюджет Києва, через російську агресію, недоотримає, за попередніми підрахунками, третину надходжень, тобто, понад 20 млрд гривень.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що точно підрахувати сьогодні – неможливо. Оскільки війна триває.

"По місяцях говорити не зовсім коректно. Бо бюджет складається на рік. Загалом за 2022 рік ми, за попередніми підрахунками, недоотримаємо третину бюджету. Тобто, понад 20 млрд гривень. Але, підкреслю, це – попередні розрахунки", – наголосив Віталій Кличко.

Також Кличко зазначив, що економіка міста потроху оживає. Повертається до роботи бізнес.

У столиці зростає відсоток оплати за комунальні послуги.

"Наприклад, за березень в столиці за комунальні послуги сплатили 55 відсотків киян. І я дуже вдячний їм за це. Бо ці кошти пішли на необхідні матеріали. На зарплату працівникам підприємств, які, часто ризикуючи життям, забезпечують багатомільйонне місто всіма сервісами", – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кличко попередив, що мешканцям Києва, які виїхали з міста, ще зарано повертатися додому.

Читайте також: