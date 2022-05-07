В этом году бюджет Киева недополучит более 20 млрд гривен — Кличко

В этом году бюджет Киева недополучит более 20 млрд гривен — Кличко

По предварительным подсчетам, столица недополучит треть бюджета.

Городской бюджет Киева, из-за российской агрессии, недополучит, по предварительным подсчетам, треть поступлений, то есть более 20 млрд гривен.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что точно подсчитать сегодня – невозможно. Потому что война продолжается.

"По месяцам говорить не совсем корректно. Потому что бюджет составляется на год. В целом за 2022 год мы, по предварительным подсчетам, недополучим треть бюджета. То есть более 20 млрд гривен. Но, подчеркну, это – предварительные расчеты", – подчеркнул Виталий Кличко.

Также Кличко отметил, что экономика города понемногу оживает. Возвращается к работе бизнес.

В столице растет процент оплаты коммунальных услуг.

"Например, за март в столице за коммунальные услуги уплатили 55 процентов киевлян. И я очень благодарен им за это. Потому что эти средства пошли на необходимые материалы. На зарплату работникам предприятий, которые часто рискуя жизнью, обеспечивают многомиллионный город всеми сервисами", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, Кличко предупредил, что выехавшим из города жителям Киева еще рано возвращаться домой.

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