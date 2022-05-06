Кличко сообщил, будут ли вводить в Киеве и области на 8-9 мая комендантский час

Военное командование пока не планирует на 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области.
Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Друзья! На 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области военное командование пока не планирует. Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует. Потому, напомню, во время военного положения массовые мероприятия запрещены. Если кто-нибудь захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке", — отметил он.
Кличко также добавил, что в эти дни будет усилено патрулирование в городе, охрана общественного порядка и призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку есть высокая вероятность ракетных обстрелов.
"Сегодня не время для массовых гуляний или отдыха на природе большими компаниями. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности военного времени. Напоминаю также, что посещать леса и лесопарковые зоны в столице и пригороде запрещено. Ведь во многих из них до сих пор работают пиротехники. Также прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу следовать в укрытие. В ближайшие дни есть высокая вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины", — отметил городской голова Киева.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Российская Федерация 9 мая намерена официально объявить Украине войну.
24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 72-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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