Россия не сможет обходить санкции с помощью криптовалюты – Moodyʼs

Криптовалюты не помогут России бороться с западными санкциями, ограничивающими международные финансовые операции.

Криптоактивы вряд ли будут эффективным решением "для обхода санкций и восстановления прав граждан России и возможности правительства хотя бы частично проводить финансовые операции".

Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет рейтингового агентства Moody's.

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Аналитики обращают внимание, в частности, на низкую ликвидность и ограниченный размер рынка криптовалют в РФ. На бирже ликвидность пары рубль/биткоин составляет около $200 тысяч, на внебиржевых торговых сервисах – около $30 млн в день. А российские финансовые институты ежедневно совершают международные операции на сумму $46 млрд, 80% из которых проходят в долларах.

"Легальные криптобиржи должны отвечать требованиям законодательства против отмывания средств, а также отслеживать и отключать учетные записи из черного списка", — говорят эксперты. Это также усложняет использование криптовалюта для обхода санкций, считают в Moody's.

Некоторые незаконные площадки, работавшие на российскую аудиторию, попали под западные санкции. В частности, речь идет о крупнейшей даркнет-платформе Hydra Market.

Ранее стало известно, что Россия обратилась к Бразилии с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20. Это поможет ей противостоять санкциям из-за вторжения в Украину.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте до уровня SD, что означает "выборочный дефолт". Кредитный рейтинг в рублях остался на уровне CC – дефолт еще не наступил, но ожидается, что он станет практически неизбежным.

Агентство снизило рейтинг РФ в иностранной валюте после того, как российское Министерство финансов впервые с начала войны против Украины и введение новых санкций не смогло расплатиться по евробондам в долларах и перечислило эти выплаты в рублях.

Россия уже пережила дефолт в 1998 году, тогда это спровоцировало девальвацию рубля и рост цен.

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