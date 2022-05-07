Підняв російський триколор в окупованому Вовчанську: мешканця Харківщини підозрюють у держзраді

Підняв російський триколор в окупованому Вовчанську: мешканця Харківщини підозрюють у держзраді

Харківська прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді мешканцю тимчасово окупованого Вовчанська.

Зазначається, що чоловік налагодив співпрацю з представниками держави-терористки Російської Федерації, а також вирішив допомагати їм. Українець організовував діяльність дислокованих у Вовчанську російських військ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Підозрбваний у держзраді організував розграбування однієї з військових частин Національної гвардії, м’ясокомбінату та автозаправних станцій. Натомість забезпечував матеріальними ресурсами загарбників РФ.

Крім того, у березні 2022-го він організовував збір підписів за відставку чинного міського голови міста. Також здійснив показове підняття російського триколора на флагшток біля Будинку культури Вовчанської міської ради.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області СБУ затримала ворожу ДРГ. Троє чоловіків перебували на постійному зв'язку з російськими кураторами. Вони планували диверсію у Хмельницькій області. Зокрема, зловмисники фільмували на відео ракетні удари армії Російської Федерації та планували влаштувати низку диверсій по стратегічно важливих об’єктах регіону.

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