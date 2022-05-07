У Луганській області атаки на прориви здійснюють "вагнерівці": очільник ОВА розповів про плани окупантів

У Луганській області атаки на прориви здійснюють "вагнерівці": очільник ОВА розповів про плани окупантів

У Луганській області атаки на прориви з боку російських окупантів здійснюють "вагнерівці".

Щоправда їхні дії не мають успіху - окупанти не можуть захопити населені пункти.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти продовжують намагання прорватися у Попасній та Воєводівці, бої досі тривають, ворог успіху немає. Не дивлячись на велику кількість різної техніки та "вагнерівців", які виявилися не безсмертними, - орки не можуть захопити населені пункти. Рубіжне - без змін, контроль 50/50. "Кадирівці" на Луганщині не воюють - тільки мародерять та знімають відео", - наголосив він.

Гайдай такой зазначив, що полонені російські військові розповідають, що мета РФ одна - вийти на географічні кордони Луганської області.

"Наступні декілька днів будуть важкими, адже росіяни будуть намагатися зробити "щось", щоб 9 травня звітувати перед путлером, тож закликаю: будьте обережними, залишайтеся в укриттях, обмежте перебування на вулиці", - закликав очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 73-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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