Найближчим часом буде суттєвий перелом на фронті, а ворога поступово відтіснимо — нардеп

Лінія фронту в Донецькій та Луганській областях наразі залишається найбільш гарячим напрямком. Окупанти атакують українські населені пункти, однак не мають жодного успіху.

За словами народного депутата Федіра Веніславського, вже найближчим часом українські захисники відтіснять ворога з Харківщини та інших регіонів України.

Про це повідомляє 24 канал.

"Ми з колегами проводили нараду і у нас склалось спільне враження, що російська армія воює за старими радянськими шаблонами: їм байдуже на втрати, у них є завдання – штурм, то вони йдуть попри все, не зважаючи на колосальні втрати живої сили", – каже Веніславський.

За його словами, це спідчить про "агонію цієї наступальної операції", адже росіяни збиралися втілити всі свої плани до 9 травня.

Натомість Веніславський зазначає, що на відміну від жорстокої тактики Росії, наше військове командування, зокрема Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, "дуже грамотно та тактично правильно будують наші контрнаступи і наступи на тих ділянках, де найменші втрати та найбільша ефективність".

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"Тому, я переконаний, що найближчим часом ми продемонструємо ще більше досягнень, а ворога поступово відтіснимо з Харківщини та інших регіонів України. Це питання часу, адже ЗСУ системно отримують потрібну зброю для вигнання ворога", – наголошує депутат.

Крім того, на Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків і намагається підготувати наступ у напрямку Ізюм-Барвінкове, проте активних бойових дій поки не помітно. Натомість наші ЗСУ поступово звільняють населений пункт за населеним пунктом.

"Абсолютно очевидно, що жодного успіху вони не досягнуть, тому це впливає на моральний дух загарбників і їх начальників середнього класу. У комплексі це показує нам, що найближчим часом ми помітимо суттєвий перелом на фронті", – каже Веніславський.

Нардеп зазначає, що стратегічна мета України – вигнати ворога з усіх наших земель, які є тимчасово окупованими, зокрема Криму та ОРДЛО.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України під час наступальних дій на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів на Харківщині

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