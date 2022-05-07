"Наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів" - Столтенберг

Головний наступ Росії на українські позиції на Донбасі ще не почався.
Українські війська тримають оборону і не дають окупантам просунутися далі.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Die Welt.
"Ми повинні готуватися до наступу Росії і ще більшої жорстокості, ще більших труднощів і ще більшого руйнування критичної інфраструктури та житлових районів. Нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська енергійно захищаються", - сказав він.
З його слів, російські війська не відрізняються високим моральним духом.
Раніше генсек заявив, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну, однак не ставатиме стороною конфлікту.
У міноборони Великої Британії повідомили, що російські генерали бояться "чисток", які, напевно, збирається влаштувати російський президент Володимир Путін за провал війни в Україні, щоб "зробити з них цапів-відбувайлів".
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