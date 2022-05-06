Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область и убивают мирных жителей.
В пятницу, 6 мая, в результате вражеских обстрелов в Донецкой области погиб один гражданский. Еще три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Россия убивает гражданских! 6 мая в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донетчины - в Лимане. Еще три человека получили ранения. Также в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.
В настоящее время невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится в сообщении.
Напомним, в СНБО призвали украинцев быть особенно внимательными к уведомлениям тревоги с 7 по 9 мая включительно, поскольку существует повышенный риск обстрелов Украины российскими оккупантами.
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