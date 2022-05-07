"ЗСУ вбиватимуть окупантів, щоб не було "псевдореспублік" : Подоляк запевнив, що не буде жодної "ХРН"

"ЗСУ вбиватимуть окупантів, щоб не було "псевдореспублік" : Подоляк запевнив, що не буде жодної "ХРН"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що українська влада не дозволить створити так звану "Херсонську народну республіку", про яку так мріє Росія.

За його словами, українські захисники для звільнення окупованих населених пунктів Херсонщини будуть застосовувати усі можливі методи, аби вибити російських військових.

Про це радник голови ОП розповів в ефірі "Радіо HB" у суботу, 7 травня.

Подоляк підкреслив, що для України і всього світу юридично будь-яке рішення РФ про створення так званих народних республік на території суверенної держави - це кримінальне правопорушення. Він запевнив, що усі причетні до створення псевдореспублік будуть юридично відповідати за свої дії.

"Не буде жодної "ХРН", не буде. Вона буде звільнена в повному обсязі та максимально жорстко, якщо це буде потрібно з точки зору кількості, скажімо так, жерт з боку військових РФ. Тобто буде вбито стільки російських військовослужбовців, скільки буде потрібно для того, щоб на Херсонщині назавжди забуло слово "російська окупація". Ось це буде точно", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, секретар генеральної ради путінської партії "Единая Россия" Андрій Турчак приїхав до окупованого Херсона і заявив, що нібито "Росія тут назавжди". Турчак вважає, що український Херсон "житиме і розвиватиметься разом з Росією".

Раніше радник голови МВС України Вадим Денисенко заявив, що президент Росії Володимир Путін 9 травня може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької областей.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.

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