Украина получит 1,5 млрд долларов от Всемирного банка: куда будут направлены средства

Украина получит 1,5 млрд долларов от Всемирного банка: куда будут направлены средства

Украина получит дополнительные 1,5 млрд. долларов США от Всемирного Банка.

Эти средства будут направлены на оплату работы работников бюджетной сферы в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Об этом в субботу, 7 мая,сообщает пресс-служба Минфина.

В сообщении говорится, что полученные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях.

Напомним, вынужденные переселенцы в Украине могут получить помощь по программе ООН через ПриватБанк. Выплата денежной помощи внутренне перемещенным лицам в Украине будет составлять 2220 грн на человека и до 6660 грн на семью.

Не санкциями едиными: Кулеба и Блинкен договорились о помощи Украине на 33 миллиарда долларов

Читайте также: