Керував окупацією ЧАЕС: генерал-майору поліції РФ повідомлено про підозру (фото)

Генерал-майор керував операцією щодо незаконного утримання території ЧАЕС.
Генерал-майору поліції, який у період з 6 по 31 березня виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби Військ Націгвардії РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
За даними слідства, підозрюваний керував операцією щодо незаконного утримання території Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" під контролем військ РФ.
"На виконання злочинних наказів підозрюваного зі складів, цехів, адміністративних будівель, службових кабінетів і промислових майданчиків державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" викрадено понад 2000 одиниць майна вартістю більше 26 млн грн, яке не становило військової необхідності", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, окупантами розукомплектована та повністю виведена з ладу Центральна аналітична лабораторія, яка здійснювала дослідження радіоактивних відходів на різних етапах поводження з ними. Це унеможливило забезпечення контролю персоналом за радіоактивними відходами.
Нагадаємо, ЗСУ показали відео з Чорнобиля після втечі росіян.
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