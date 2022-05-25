Керував окупацією ЧАЕС: генерал-майору поліції РФ повідомлено про підозру (фото)

Генерал-майор керував операцією щодо незаконного утримання території ЧАЕС.

Генерал-майору поліції, який у період з 6 по 31 березня виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби Військ Націгвардії РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний керував операцією щодо незаконного утримання території Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" під контролем військ РФ.

Фото: Прокуратура Київської області

"На виконання злочинних наказів підозрюваного зі складів, цехів, адміністративних будівель, службових кабінетів і промислових майданчиків державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" викрадено понад 2000 одиниць майна вартістю більше 26 млн грн, яке не становило військової необхідності", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, окупантами розукомплектована та повністю виведена з ладу Центральна аналітична лабораторія, яка здійснювала дослідження радіоактивних відходів на різних етапах поводження з ними. Це унеможливило забезпечення контролю персоналом за радіоактивними відходами.



Нагадаємо, ЗСУ показали відео з Чорнобиля після втечі росіян.

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